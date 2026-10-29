Tunus Başbakanı Moskova'da BM'de reform ve Afrika'nın temsilini artırmayı istedi

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Tunus Başbakanı Sara ez-Zaafarani ez-Zenzeri, Afrika'da barış ve güvenliğin sağlanmasının kalkınmanın temel şartı olduğunu belirterek, kıtanın sorunlarına Afrika ülkelerinin öncülüğünde çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Tunus Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Zenzeri, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Afrika'da çatışmaların önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Zenzeri, tarım, sağlık, teknoloji ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti.

BM sisteminde reform çağrısı

Zenzeri, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde kapsamlı reform yapılması ve Afrika ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin uluslararası karar alma mekanizmalarında daha adil temsil edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizliklerin sona erdirilememesini uluslararası sistemdeki sorunların göstergesi olarak niteleyen Zenzeri, uluslararası hukukun tutarlı biçimde uygulanması ve daha adil bir dünya düzeninin kurulması gerektiğini belirtti.

Tunus'un Afrika-Rusya işbirliğinin geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu kaydeden Zenzeri, 2027-2029 dönemini kapsayan ortak eylem planının somut sonuçlar üretmesinin önemine işaret etti.

Kaynak: AA