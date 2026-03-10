Tuncer Bakırhan: "Demirtaşlar, Yüksekdağlar, Gezi Davasında ve Kobani Davasında Yargılananlar Bu Nevroz'da Halay Çeksin"

(TBMM) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Hızlanmamız gereken bir süreçteyiz. Artık hızlanalım. Yasal adımları bir an önce atalım. Meclis raporunda vardı. AYM ve AİHM kararları uygulansın. Adalet Bakanlığının inisiyatifinde olan bir meseledir. Demirtaşlar, Figen Yüksekdağlar, Gezi davasında yargılananlar, Kobani davasında yargılananlar bu Nevroz'da halay çeksin, birlikte halay çekelim. Türkiye toplumu 86 milyon barışta demokrasiye ulaşacağımıza dair bir umuda kavuşsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, "Ramazandan sonra tekrar bir hızlanma özellikle yasal hukuki adımlarda bekliyor musunuz? İktidarla bu yönde görüşmeleriniz, temaslarınız oluyor mu?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'yla iftar yemeğinde de buluştuk. Yani bu süreç hızlanmalı. Biraz önce söylediğim gibi Orta Doğu bir savaş, çatışma içerisinde. Dolayısıyla İran'da yaşanan gelişmeler neredeyse sadece Türkiye'yi değil, bölgeyi, dünyayı etkiliyor. Grup toplantısında bizim kendi barışımıza odaklanmamız, kendi sürecimizi hızlıca ilerletmemiz bir an önce sonuca ulaştırmamız gerektiğini belirttim. Bu duygularımı tekrar ediyorum. Hızlanmamız gereken bir süreçteyiz. Artık hızlanalım. Yasal adımları bir an önce atalım. Meclis raporunda vardı. AYM ve AİHM kararları uygulansın. Adalet Bakanlığının inisiyatifinde olan bir meseledir. Demirtaşlar, Figen Yüksekdağlar, Gezi davasında yargılananlar, Kobani davasında yargılananlar bu Nevroz'da halay çeksin, birlikte halay çekelim. Türkiye toplumu 86 milyon barışta demokrasiye ulaşacağımıza dair bir umuda kavuşsun."

Kaynak: ANKA