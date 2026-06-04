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Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali sona erdi

Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali sona erdi
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Tunceli'de düzenlenen TunceliFest teknoloji ve bilim festivali sona erdi. Festivale katılan öğrenciler, robotik, yazılım ve akıllı sistemler gibi alanlarda 200 proje sergiledi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tunceli'de öğrencilerin bilime ve teknolojiye ilgisinin artırılması amacıyla düzenlenen "TunceliFest" etkinliği sona erdi.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan teknoloji ve bilim festivali TunceliFest'e çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, robotik, akıllı sistemler, yazılım, toplumsal sorunlara teknolojik çözümler, uygulama ve geliştirme gibi alanlarda 200 proje sergilendi.

Çeşitli etkinliklerin de yapıldığı festivalde yarışmalarda dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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