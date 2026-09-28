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Tunceli Mazgirt'te Temürtaht mevkisinde örtü yangını rüzgarla büyüyor

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde Temürtaht köyü mevkisindeki kuru otlarla kaplı alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ederken köylüler de destek veriyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Temürtaht köyü mevkisinde kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yer yer ağaçların da bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarda, köylüler de ekiplere destek veriyor.

Kaynak: AA
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