TUNCELİ-MALATYA'DAKİ DEPREM İÇİN TUNCELİ'DEN EKİPLER YOLA ÇIKTI

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Tunceli'den AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği(MUDAK)?tan oluşan 30 kişilik ekip deprem bölgesine doğru hareket etti.