Tunceli Esnafı: "Ağlayarak Alyanslarını Satmaya Geliyorlar… Şu Anda Sadece Kendimizi Kandırmak İçin 'Şükürler' Diyebiliyoruz" - Haberler

Haber: TAMER ARDA ERŞİN- Kamera: ÜNAL AYDIN

Tuncelili kuyumcu, yurttaşın durumunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'a "10 tane yüzük satan varsa 7 tanesi alyans. Kadınlar bunu verirken kimisinin gözleri doluyor, kimisi şey oluyor. Mecbur. 'Çocuğu askere göndereceğim, üniversiteye göndereceğim" sözleriyle açıkladı. Bir berber, "Samimi olarak 'Çok şükürler olsun' diyorduk. Şu anda sadece yapmacık olarak, kendimizi kandırmak için, sadece geçici olarak 'Şükürler' diyebiliyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve 15 milletvekilinden oluşan CHP heyeti, Tunceli'de esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi.

Bir berber CHP'li Öztunç'a, "Eskiden biz 'Çok şükür' demesini biliyorduk. Samimi olarak 'Çok şükürler olsun' diyorduk. Şu anda sadece yapmacık olarak, sadece kendimizi kandırmak için, sadece geçici olarak 'Şükürler' diyebiliyoruz" sözleriyle sıkıntısını anlattı. Berber saç ve sakal tıraşının 70 lira olduğunu ve müşterisinin yarı yarıya düştüğünü kaydederek, bu müşteri oranının giderlerini karşılamadığını ifade etti.

"AĞLAYARAK ALYANS SATILIYOR"

Bir kuyumcu ise yurttaşların artık altın alamadığını "Çeyreğin çeyreğini istiyorlar şu anda" diye aktardı. Evli çiftlerin ise alyanslarını satmaya başladığını anlatan kuyumcu şunları söyledi:

"Altın satışı hareketleniyor, yatırım amaçlı olarak. Yoksul kesimin hepsi de elindekini satıyor. Alyanslarını satıyor. (Öztunç: Cidden getirip satan var mı?) 10 tane yüzük satan varsa 7 tanesi alyans. Kadınlar bunu verirken kimisinin gözleri doluyor, kimisi şey oluyor. Mecbur. 'Çocuğu askere göndereceğim, üniversiteye göndereceğim'... İktisat mezunuyum 30 yıldır bu işi yapıyorum ilk kez, son iki, üç yıldır, bu başkanlık sisteminden sonra ilk kez bu kadar ciddi sıkıntı görüyorum."

Başka bir berber de esnafın zor durumda olduğunu söyleyerek, 70 liraya yaptığı tıraştan da kar edemediklerini belirterek, "Yine de kar yok. Eskiden 10 liraya saç kesiyorduk, para kalıyordu. Şimdi o kalmıyor. Hep gidere gidiyor. Elektrik, suyu olsun. Ağda olsun. Ağda paketini 8 liraya alıyorduk, şimdi bir paket oldu 65 lira. Bir paket jilet 5 liraydı, 60 liraya çıktı. Son bir yıl içinde 60 lira oldu" diye konuştu.

CHP heyeti bir kahvehanede oturdu ve burada da yurttaşların sorunlarını dinlemeye devam etti. Bir müteahhit CHP'li Öztunç'a girdi maliyetlerinin arttığını anlatarak, "Ben ekim ayında ihaleyi aldım. Aşağı yukarı 6-7 aylık süre geçmiş. İhaleyi aldığımda 6 lira 70 kuruştan mazot, hesabıyla bir maliyet hesabı yaptık. Demir fiyatlarımız 7 bin lira, çimento fiyatlarımız 300 lira civarında. Şu anda bahsetmiş olduğumuz kalemlerde en az artan kalemimiz yüzde 180-200 civarında. 300 liradan teklif veriyoruz, şu anda ben 1020 liraya beton alıyorum" dedi.

Bir kasap ise yurttaşların et ve kıyma alamadığını aktardı. Kasap kıymanın 140 lira olduğunu belirterek, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız" sözünü "250 gram ile kim doyacak. İşin gerçeğini söylemek gerekir" diyerek eleştirdi.

KASAP: BİZ BÖYLE PAHALILIK, ZULÜM GÖRMEDİK

Kasabın ortağı ise müşterilerinin yarı yarıya düştüğünü kaydederek, "Biz böyle bir pahalılık, zulüm görmedik. (İşler) Yarı yarıya kadar düştü. Yaz aylarında olmamıza rağmen bu böyle. Giderler çok yükseldi. 3 bin liralık elektrik faturam 10 bin lira oldu. 10 bin liralık gelirim 3 bin lira oldu. Tam tersi oldu artık her şey. 20 senelik esnafız, burada iki, üç yerimiz var. Biz böyle rezil bir sene görmedik. En az 5-6 eleman çıkardık bu sene" diye konuştu.

ANKA / Güncel