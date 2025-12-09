Haberler

Tunceli'de yaban keçisi avlayanlara dron destekli operasyon

Tunceli'de yaban keçisi avlayanlara dron destekli operasyon
Güncelleme:
Tunceli'de, uluslararası sözleşmelerle korunan ve yerel halk tarafından kutsal kabul edilen yaban keçilerini avlayan kişilere 970 bin 827 lira para cezası kesildi. Doğa Koruma ekiplerinin düzenlediği operasyonda avcılara yasa dışı avcılık suçundan ceza verildi.

TUNCELİ'de uluslararası sözleşmelerle korunan ve bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen yaban keçisini avlayan kişilere, 970 bin 827 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatını gelecek nesillere aktarabilmek için kaçak avcılıkla mücadelesini sürdürürken, yaban keçileri çiftleşmek için zirvelerden Pülümür ve Munzur Vadisi'nin alt kısımlarına inmeye başladı. Ekipler de bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar sırasında; ekipler, Nazımiye ilçesine bağlı Dallıbahçe köyü mevkisinde silah sesleri duyunca harekete geçti. Jandarma ekiplerinin desteğiyle bölge ablukaya alındı. Termal dronların ve fotokapanların kullanıldığı operasyonda ekipler, yaban keçilerini vuran kişileri yakaladı. Avcılara 'Kara avcılığı kanununa muhalefet' suçundan toplam 970 bin 827 TL ceza kesildi. Diğer yandan evinde ruhsatsız silah, susturucu ve aykırı mühimmat bulunduran bir avcı, gözaltına alındı. Avcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Tunceli Valiliği, kent genelinde doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği amacıyla yasa dışı avcılığa karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, tüm birimlerin sahada titizlikle denetim yürüttüğü vurgulandı. Doğal yaşamın korunması için kararlılıkla çalışıldığı belirtilerek, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kesintisiz sürdüğü kaydedildi. Ayrıca yasa dışı avcılık şüphesi veya benzeri durumlara tanık olanlar, Milli Parklar Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Munzur’dan elinizi çekin ! keçisi de çiçeği de dersin halkına doğaya aittir ! Avcılar uzak dursun !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
