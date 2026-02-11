Tunceli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon : 4 tutuklama

TUNCELİ'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirilirken, rakamın kentte bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hozat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda Tunceli merkez ve Hozat ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen 15 şüpheliye yönelik toplam 18 adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 2 gram metamfetamin, 96 uyuşturucu hap, 20 gram kullanıma hazır esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen 1 kilo 2 gram metamfetaminin, Tunceli'de bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirlendi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu, günlük kullanım miktarına göre yaklaşık 15 bin içimlik olduğu tespit edildi. Operasyon sırasında şüphelilerin uyuşturucu maddeleri ev ve iş yerlerinde gizli bölmelerde ve farklı malzemelerin arasına sakladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,