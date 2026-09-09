Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezası kesildi
Tunceli'de trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye 7 bin 746 lira cezai işlem uygulandı.
Tunceli'de trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye 7 bin 746 lira cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla şehir trafiği 7/24 izleniyor.
Ekipler, kameralardan yaptıkları kontrollerde 6 sürücünün bazı trafik kurallarına uymadığını tespit etti.
Gerekli işlemlerin ardından sürücülere 7 bin 746 lira idari para cezası kesildi.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA