Tunceli'de 2025'te 5 bin 851 terör operasyonu düzenlendi

Güncelleme:
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, 2025'te düzenlenen arazideki 5 bin 851 terör operasyonunda 48 mağara ve sığınak tespit edilip imha edildiğini, asayiş suçlarında ise 2 bin 720 olay meydana geldiğini açıkladı. Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede de önemli sonuçlar elde edildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 2025'te terör suçlarına karşı icra edilen 5 bin 851 arazi operasyonunda 48 mağara ve sığınağın tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

Vali Aygöl, GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda, 2025 yılında asayiş suçlarına karşı yapılan kontrollerde bin 206 aranan şüphelinin yakalandığını söyledi.

Kentte toplamda 2 bin 720 olay meydana geldiğini ifade eden Aygöl, "3 bin 101 şüpheli yakalanmış, 229 şüpheli gözaltına alınmış, toplamda 41 şahıs tutuklanmıştır. Tunceli genelinde 2024 yılı içerisinde 3 bin 128 asayiş olayı meydana gelirken, 2025'te 2 bin 720 asayiş olayı meydana gelmiş, asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 13'lk düşüş gerçekleşmiş, olayların aydınlatılma oranı ise yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Aygöl, narkotik suçlara karşı düzenlenen 133 operasyonda 210 şüphelinin yakalandığını, 12 şüphelinin tutuklandığını ve 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Operasyonlarda esrar, kenevir, ve sentetik uyuşturucu gibi malzemelerin ele geçirildiğini anlatan Aygöl, "Uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur. Son tacir yakalanıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Aygöl, organize suçlarla mücadeleye yönelik 23 operasyon düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"81 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 20 şüpheli tutuklanmış, 19 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca yapılan operasyonlarda 5 bin 329 adet ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalif unsur, bin 720 adet kaçakçılıkla mücadele kanununa ve tütün, tütün mamülleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine ilişkin kanuna muhalif unsur, 212 adet kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalif unsur ele geçirilmiştir. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz."

Aygöl, terör örgütlerine yönelik yapılan 37 adli operasyonda ise 53 şüphelinin yakalandığını, 14 şüphelinin tutuklandığını ve 16 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulandığını aktardı.

Tunceli merkezli 31 ilde silah kaçakçılığı suçuna yönelik operasyonlar yapıldığını hatırlatan Aygöl, şunları kaydetti:

"Ekim ayında 1 suikast silahı olmak üzere 43 tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 815 adet çeşitli çaplarda mermi, 229 av tüfeği fişeği, 44 şarjör, 32 pala, bıçak, muşta ele geçirilmiştir. Yakalanan silah satıcılarının kasten öldürme olaylarının failleri olan 3 şahsa ve DEAŞ terör örgütü üyesi olan 1 şahsa silah ve mühimmat temin ettikleri tespit edilmiş olup toplam 77 şüpheli yakalanmış ve işlem yapılmıştır. 2025 yılı içerisinde terör suçlarına karşı icra edilen 5 bin 851 arazi operasyonunda 48 mağara ve sığınak tespit edilmiş, bu mağara ve sığınaklarda çeşitli miktarlarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, imha edilmiştir. Coğrafyamızdan terörün izlerini silmeye kararlılıkla devam edeceğiz. İlimiz asayiş bakımından ülke genelinde en az suç oranına sahip iki vilayetten biri olma başarısını göstermiştir."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay katıldı.

