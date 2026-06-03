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Pertek'te 12 Şehit İçin Anma Programı

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen 3 terör saldırısında şehit edilen 12 kişi için anma programı düzenlendi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen 3 terör saldırısında şehit edilen 12 kişi için anma programı düzenlendi.

Sağman köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda 1993, 1994 ve 1998 yıllarında terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Mahmut Söylemez, Fırat Tuğlu, Muhammet Kuzu, Necati ve Mehmet Turan Yıldırım, Rıza Tanyeri, Muammer Özdal, Özdal Kartal, Saadet Tanyeri, Yaşar Duran, Adnan Kartal ve Muammer Aslan'ın hayatıyla ilgili bilgi verildi.

Vali ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl, programda yaptığı konuşmada, Tunceli'nin her köşesinde huzurun hakim olduğunu söyledi.

Herkesin al bayrağın gölgesinde huzurla yaşadığını belirten Aygöl, "Bunun en büyük müsebbibi şehitlerimizin mübarek kanlarıdır, gazilerimizin kahramanca cesaretleridir." dedi.

Aygöl, konuşmasının ardından şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda şehitliğe karanfiller bırakıldı.

Anma törenine, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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