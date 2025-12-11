Haberler

Su samurlarının doğal yaşamı fotokapana yansıdı

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlar sayesinde iki su samurunun doğal yaşamı görüntülendi. Bu görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin zenginliğini gözler önüne serdi.

TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde yaşayan su samurları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapana yansıdı.

DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından son paylaşılan görüntülerde, su samurları yer aldı. Akarsu kenarında görüntülenen 2 su samurunun dolaşırken ki halleri fotokapana yansıdı. Paylaşımda, "Tunceli Pülümür Vadisi'ne yerleştirilen fotokapanlarımız, yaban hayatımızın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Akarsuyun dingin kıyılarında gezinirken görüntülenen su samurları, en doğal halleriyle biyolojik çeşitliliğimizin zenginliğini bizlere bir kez daha hatırlattı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
