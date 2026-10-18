Tunceli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tunceli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde Ö.Y. ile O.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında Ö.Y. silahıyla O.A.'ya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı O.A. ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA