Tunceli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tunceli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde Ö.Y. ile O.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma esnasında Ö.Y. silahıyla O.A.'ya ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı O.A. ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Ö.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA