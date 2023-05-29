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Tunceli'de sağanak; Çemişgezek-Pertek yolu kapandı

Tunceli'de sağanak; Çemişgezek-Pertek yolu kapandı

Güncel Haberler

Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çemişgezek-Pertek karayolu ulaşıma kapandı.

TUNCELİ'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çemişgezek-Pertek karayolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'uyarıda bulunduğu Tunceli'de, sağanak yağış etkili oldu. Merkez ve ilçelerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Çemişgezek-Pertek ilçe karayolunda sel,  taş parçalarını karayoluna taşıdı. Bozulan yolda karayolları ekiplerince çalışma başlatılırken, valilik karayolunu ulaşıma kapattığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Aşırı yağış ve yağışın yol platformunda yarattığı deformasyon nedeniyle, Pertek- Çemişgezek Karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

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