Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren Ö.İ. gözden kayboldu. Çevredeki insanların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardığı kişiyi hastaneye kaldırdı, ancak kurtarılamadı.
Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu.
Pülümür Vadisi'ndeki Kara Haydar mevkisinden Pülümür Çayı'na giren Ö.İ. bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, Munzur Arama Kurtarma, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ö.İ, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.İ, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel