Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren genç boğuldu

Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren genç boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren 22 yaşındaki Ali M., bir süre sonra gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu.

Pülümür Vadisi'ndeki Örenönü Tabiat Parkı mevkisinde Pülümür Çayı'na giren 22 yaşındaki Ali M. bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Munzur Arama Kurtarma, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Ali M'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Ali M'nin cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
İzmir'in 40 günlük suyu kaldı

O büyükşehirde tehlike çanları çalıyor! 40 günlük su kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı

Bir zamanların minik yıldızıydı! Şimdi sahnede bambaşka biri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.