Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren genç boğuldu
Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren 22 yaşındaki Ali M., bir süre sonra gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Pülümür Vadisi'ndeki Örenönü Tabiat Parkı mevkisinde Pülümür Çayı'na giren 22 yaşındaki Ali M. bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Munzur Arama Kurtarma, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Ali M'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Ali M'nin cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel