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Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangınına müdahale ediliyor

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Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Köylülerin de desteğiyle ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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