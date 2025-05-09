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Tunceli'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Semender Görüntülendi

Tunceli'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Semender Görüntülendi
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Tunceli'de daha önce yalnızca görülen 'Neurergus Strauchii Munzurensis' türü benekli semender, Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından yeniden görüntülendi. Bu tür, bölgede yürütülen kurbağa ve sürüngen envanter çalışmaları sırasında keşfedilmişti.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi

TUNCELİ - Türkiye'de daha önce sadece Tunceli'de görülen 'Neurergus Strauchii Munzurensis' türü semender, Pülümür ilçesinde ortaya çıktı.

Tunceli'de yürütülen kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları çerçevesinde yeni bir semender türü keşfedilmişti. Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından semender yeniden görüntülendi. Türe, Munzur Nehrinden dolayı Neurergus Strauchii Munzurensis adı verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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