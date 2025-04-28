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Tunceli'de Koruma Altındaki Yaban Keçileri Görüntülendi

Tunceli'de Koruma Altındaki Yaban Keçileri Görüntülendi
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Tunceli'de nesilleri tehlike altında bulunan yaban keçileri, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sürü halinde görüntülenerek doğada karınlarını doyurdu.

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de nesilleri tehlike altında bulunduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken yaban hayvanları da karınlarını doyururken daha sık görüntülenmeye başlandı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesilleri tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri yeşermeye başlamış çayırlarda sürü halinde karınlarını doyururken görüntülendi.

Uzun süre karınlarını doyuran keçiler daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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