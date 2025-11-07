Haberler

Tunceli'de Köprüden Düşen Otomobilde Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Köprüden Düşen Otomobilde Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Tunceli-Erzincan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz'ın kullandığı otomobil köprüden düştü. Olayda uzman çavuş hayatını kaybetti.

Tunceli'de köprüden düşen otomobildeki uzman çavuş yaşamını yitirdi.

Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz idaresindeki otomobil, Tunceli- Erzincan kara yolu Harçik mevkisinde kontrolden çıkarak köprüden düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ters dönen araçtan çıkarılan uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzman çavuşun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
