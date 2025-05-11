Tunceli'de Kaybolan Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaybolan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Öreniçi köyünde yaşayan 72 yaşındaki yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kayıp kişinin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Dron desteğiyle arazide arama yapan ekipler, kayıp kişiyi köyüne yakın bir yerdeki ormanlık alanda buldu.

Sağlık kontrolleri yapılan yaşlı adam, daha sonra ekiplerce evine getirildi.