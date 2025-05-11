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Tunceli'de Kaybolan Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu

Tunceli'de Kaybolan Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerinin dron desteğiyle yaptığı arama sonucunda ormanlık alanda bulundu. Sağlık kontrolleri sonrası evine getirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaybolan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Öreniçi köyünde yaşayan 72 yaşındaki yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kayıp kişinin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Dron desteğiyle arazide arama yapan ekipler, kayıp kişiyi köyüne yakın bir yerdeki ormanlık alanda buldu.

Sağlık kontrolleri yapılan yaşlı adam, daha sonra ekiplerce evine getirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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