Tunceli'de kayalık alana çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpıp takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpıp takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 41 HV 923 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge mevkisinde kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA