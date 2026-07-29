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Tunceli'de kayalık alana çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tunceli'de kayalık alana çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpıp takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpıp takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 HV 923 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge mevkisinde kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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