Tunceli'de mucize kurtuluş: Kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Tunceli'de yol kenarında bekleyen bir taksi şoförü, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın anları güvenlik kamerasına yansıdı.

TUNCELİ'de yol kenarında bekleyen taksi şoförü, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmaktan başka birinin 'Kaç' uyarısıyla son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tunceli-Erzincan kara yolunun 20'nci kilometresindeki Kara Haydar mevkisinde meydana geldi. Sık sık kaya düşmelerinin yaşandığı belirtilen yerde biri taksi ile otomobil park halindeyken dağdan kaya parçaları koptu. Otomobilin sürücüsü taksiye doğru gelen kaya parçalarını görerek şoförü uyardı. Durumu fark eden taksinin şoförü hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, düşen büyük bir kaya parçası yolu aşıp Pülümür çayına düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Geçen yıl da aynı bölgede 2 kişi kaya düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
