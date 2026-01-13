Haberler

Tunceli'de eğitime kar engeli

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında 14 Ocak'ta eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellere de idari izin verildi.

TUNCELİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Çarşamba günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
