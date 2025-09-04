Tunceli'de Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi
Çemişgezek ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, vatandaşlar kayıt formu doldurup uygunluk testinden geçerek kan bağışında bulundu.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay tarafından kan bağışı için ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuruldu.
Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.
Stantta görevli personelin onayının ardından vatandaşlar sırayla kan bağışı yaptı.
