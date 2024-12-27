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Tunceli'de Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Tunceli'de Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliği, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kan verme işlemlerinin ardından, Kızılay görevlisi İlker Aslan, kan bağışının toplumsal sorumluluk ve sağlık açısından önemine vurgu yaptı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından kan bağışı için Çemişgezek Meslek Yüksekokulu bahçesinde stant kuruldu.

Kan vermek isteyen öğrenciler, gerekli kayıt formlarını doldurduktan sonra testlerden geçti.

Görevliler tarafından işlemleri yapılan öğrenciler sırayla kan bağışı yaptı.

Kızılay'da görevli İlker Aslan, AA muhabirine, kan bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Kampanyaya destek olan öğrencilere teşekkür eden Aslan, "Kan vermek sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda bir hayat kurtarma eylemidir. Kan bağışı, vücut sağlığını korumada da önemli rol oynar. Kan vermek, kan dolaşımını düzenler ve birçok sağlık sorununu önler." dedi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
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