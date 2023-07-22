Tunceli'de İHD Basın Açıklamasına Polis Müdahalesi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi'nin yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti ve 6 kişi gözaltına alındı. Tunceli Valiliği tarafından eylem ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklanmıştı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. Müdahalede 6 kişi gözaltına alındı. Tunceli Valiliği dün gece kent genelinde eylem ve etkinlikleri 1 gün süreyle yasaklama kararı almıştı.

İHD Tunceli Şubesi'nin Cumartesi Anneleri ve kayıp yakınları ile ilgili merkez Seyit Rıza Meydanı'nda yapmak istediği açıklamaya polis izin vermedi. Valilik kararını hatırlatan polis ekipleri açıklama yapılmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek gruba müdahalede bulundu. Grupta bulunan 6 kişi polis tarafından gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi.

Gözaltına alınan ve aralarında İHDP Şube Başkanı Gürbüz Solmaz ve İHD Şube Yöneticisi Gönül Sonbahar'In da yer aldığı 6 kişi Tunceli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tunceli Valiliği dün gece kent genelinde eylem ve etkinlikleri 1 gün süreyle yasaklama kararı almıştı. - TUNCELİ