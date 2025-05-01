1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi

Tunceli'de Fırtına Çatıları Uçurdu, Ulaşım Aksamaları Yaşanıyor

Tunceli'de Fırtına Çatıları Uçurdu, Ulaşım Aksamaları Yaşanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de öğleden sonra etkili olan fırtına, birçok binanın çatısının uçmasına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Meteoroloji, Cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Tunceli'de fırtına etkili oldu, çatılar uçtu, ulaşımda aksamalar yaşanıyor

TUNCELİ - Tunceli'de öğleden sonra etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tunceli'de öğleden sonra kent merkezi, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve yapının çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamada, Cuma günü Tunceli ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.