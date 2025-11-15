Tunceli'de Doğal Alanların Korunması için 83 Maddelik Çevre Koruma Kararı Alındı

TUNCELİ'de İl Özel İdaresi ve belediye meclisi kararıyla, Munzur Vadisi Milli Parkı, Pülümür Vadisi ve kent merkezindeki tüm doğal alanların korunmasına yönelik 83 maddelik çevre koruma kararı alındı.

Tunceli'de 1971 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'milli park' ilan edilen Munzur Vadisi, endemik bitki örtüsü, zengin su kaynakları ve çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliğiyle Türkiye'nin en zengin ekosistemlerinden biri olarak biliniyor. Kocakoç köyünden başlayarak Pülümür ilçesine kadar uzanan 60 kilometrelik Pülümür Vadisi de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu iki vadiyle birlikte kent merkezi ve bağlı yerleşimlerde doğayı korumak amacıyla harekete geçildi. İl Özel İdaresi ve belediye meclisi kararıyla Munzur Vadisi Milli Parkı, Pülümür Vadisi ve kent merkezindeki tüm doğal alanların korunmasına yönelik 83 maddelik çevre koruma kararı alındı. Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantıda, çevre temizliği, atık yönetimi, gürültü kirliliği, piknik ve kamp alanlarında ateş yakma yasağı gibi konuları kapsayan kararlar yürürlüğe girdi. Bu kapsamda doğaya çöp atan, ateşli piknik yapan veya yaban hayatını rahatsız eden kişilere yüksek miktarda cezai işlem uygulanacak.

'DOĞAMIZA, SUYUMUZA, TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKALIM'

Vali Şefik Aygöl, valilik binasında vali yardımcısı Hakan Öznay, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Besime Çekil ve İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Şahin ile basın açıklaması yaparak doğanın korunması için bu kararları aldıklarını duyurdu. Vali Aygöl, "İlimizin doğal güzelliklerini ve ekolojik zenginliğini korumak amacıyla çevre temizliği ve çevre sağlığı konusunda kararlılıkla yeni adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, vilayetimizin tamamını ilgilendiren 'Çevrenin Korunması ve Temizliği ile İlgili Emir ve Yasaklar Yönetmeliği' yürürlüğe girmiştir. İlimiz, Munzur ve Pülümür vadileri başta olmak üzere doğasıyla, akarsularıyla ve temiz havasıyla ülkemizin en değerli çevre alanlarından biridir. Bu doğal mirasın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Yeni yönetmeliklerle birlikte, köylerimizden mezralarımıza, vadilerimizden mesire alanlarına ve kent merkezimize kadar bütün bölgelerimizde çevre ve insan sağlığını koruyacak önlemler uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda her türlü atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi artık belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecek, düzenli denetimler yapılacaktır. Çevre kirliliğine yol açan her türlü davranış ve eylem her ne şekilde tespit edilirse edilsin, kişi veya kurum ayrımı gözetmeksizin, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır. Atıkların dere, vadi, orman ve yol kenarlarına dökülmesi, konteyner dışına çöp bırakılması ve her türlü atığın gelişi güzel çevreye atılması kesinlikle yasaktır. Belediye Meclisimiz ile İl Genel Meclisimiz tarafından alınan kararlar doğrultusunda yürürlüğe giren bu yönetmelikler, sadece bir idari düzenleme değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara daha temiz ve daha yaşanabilir bir Tunceli bırakma iradesinin ifadesidir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesi, çevreye sahip çıkması ve yönetmelikte belirtilen kurallara titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır. Çevremizi ve doğamızı korumak, aslında kendi sağlığımızı, geleceğimizi ve çocuklarımızın yaşam hakkını korumaktır. Hep birlikte, doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkalım" dedi.