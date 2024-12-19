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Tunceli'de Deprem Güçlendirme Çalışmaları Sürüyor

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Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde başlatılan deprem güçlendirme çalışmalarında, 78 okul ve kuruluştan 44'ünde güçlendirme kararı alındı ve 42'sinin çalışmaları tamamlandı.

Tunceli'de depreme karşı binalarda güçlendirme çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Uzmanların sık sık deprem konusunda uyardığı Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde başlatılan hazırlık çalışmaları devam ediyor. Vali Tekbıyıkoğlu, güçlendirme çalışmaları tamamlanan yapılarda incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, güçlendirme çalışmaları tamamlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Kentte depreme hazırlık çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimizde toplam 78 okul ve kurum binasında deprem performans analizi yaptırmıştık. Bu binalardan 44'ü için güçlendirme kararı alınmıştı. Bugün itibarıyla 42 binamızın güçlendirme çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Dersim Anadolu Lisesi ile Atatürk Anaokulunun güçlendirme çalışmaları ise Bakanlığımızın planlaması doğrultusunda devam etmekte olup inşallah 2025 yılında tamamlanmış olacak. Öte yandan, deprem riski taşıdığı için 31 okul için yıkım kararı alınmıştı. Bu binalardan 25'inin yıkımı tamamlandı, 6 bina için yıkım çalışmaları sürüyor" dedi.

Çocukların en iyi şartlarda eğitim alması için tüm imkanları seferber ettiklerine vurgu yapan Vali Tekbıyıkoğlu, "2025 yılı itibarıyla ilimizde 7 yeni okul binasının yapımına başlanması da planlanmıştır. Bugün güçlendirmesi tamamlanan iki binamızın 90 gün gibi kısa bir sürede hizmete hazır hale getirilmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir. Tüm bu çalışmaların ilimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tunceli'de Deprem Güçlendirme Çalışmaları Sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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