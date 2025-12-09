Tunceli'de, 4.2 büyüklüğündeki deprem; panik anları güvenlik kamerasında / Ek görüntüler
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kadının panik yapmadan dışarı çıkması ve bir akaryakıt istasyonundaki panik anları yer alıyor.
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 4.2 büyüklüğündeki deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerindeki bir kadının depremi hissederek panik yapmadan dışarıya çıktığı anlar yer aldı. Öte yandan, bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntülerde ise sarsıntı anında anında panikle kaçtığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel