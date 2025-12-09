Tunceli'de, 4.2 büyüklüğündeki deprem; panik anları güvenlik kamerasında / Ek görüntüler

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 4.2 büyüklüğündeki deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerindeki bir kadının depremi hissederek panik yapmadan dışarıya çıktığı anlar yer aldı. Öte yandan, bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntülerde ise sarsıntı anında anında panikle kaçtığı görüldü.