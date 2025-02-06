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Tunceli'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Tunceli Anadolu Lisesi'nde anma programı gerçekleştirildi. Programda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve 'Deprem Bize Neler Öğretti?' konulu panel düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Tunceli'de anma programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Tunceli Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Serhat Yıldız, depremlerde hayatını kaybeden tüm insanları saygı ve rahmetle andığını söyledi.

6 Şubat depremleri sonrası sahada çalışma fırsatı bulduğunu belirten Yıldız, "Afetlerin hayatımızda hep var olacağını bilerek ve bu gerçekle yüzleşerek siz değerli öğrencilerimizi afetlere hazırlamak bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Depremden korkan değil, depreme hazır olan bir toplum olmak için üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle yerine getireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisiyle devam eden programda, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Veysi Kaya, AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyesi Bülent Yaşar ile Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyesi Erdem Araç'ın katılımıyla "Deprem Bize Neler Öğretti?" konulu panel düzenledi.

Panelde katılımcılara afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verildikten sonra deprem, yangın ve ilkyardım tatbikatları yapıldı.

Anma programına AFAD personelleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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