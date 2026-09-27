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Tuncel Kurtiz için Çamlıbel'de 13'üncü yıl anması düzenlendi

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Tuncel Kurtiz için Çamlıbel'de 13'üncü yıl anması düzenlendi
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Tuncel Kurtiz, ölümünün 13'üncü yılında Balıkesir Edremit'teki Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kabri başında anıldı. Edremit Belediyesi'nin düzenlediği törende sevenleri ve kent protokolü bir araya geldi; Başkan Mehmet Ertaş, Kurtiz'in Kazdağları ve Edremit ile bağını vurguladı.

OYUNCU, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in vefatının 13'üncü yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerindeki kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında, Kurtiz'in sevenleri ve kent protokolü Çamlıbel Mezarlığı'nda bir araya geldi. Anma programında sanatçının Türk sineması ve tiyatrosuna bıraktığı miras, Edremit ve Kazdağları ile kurduğu güçlü bağ ile yaşamından izler yad edildi.

'KAZDAĞLARI'NIN VE EDREMİT'İN ÇOK ÖZEL BİR DEĞERİ'

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, anma programının ardından yaptığı açıklamada Tuncel Kurtiz'i sevgi, saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Başkan Ertaş, Kurtiz'in yalnızca sanat dünyasına kazandırdığı eserlerle değil, hayata bakışı, insan sevgisi, özgürlükçü duruşu ve doğayla kurduğu bağla da hafızalarda yer ettiğini ifade etti. Başkan Ertaş, Kurtiz'in Kazdağları ve Edremit ile kurduğu bağa dikkat çekerek, sanatçının Çamlıbel'i kendisine yuva bildiğini, burada dostluklar kurduğunu ve doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü söyledi.

'ÇAMLIBEL'İ KENDİSİNE YUVA BİLDİ'

Başkan Ertaş, "Tuncel Kurtiz, yalnızca sanatımıza kazandırdığı unutulmaz eserleriyle değil; hayata bakışı, insan sevgisi, özgürlükçü duruşu ve doğaya olan bağlılığıyla da çok özel bir iz bıraktı bizlerde. Çok sevdiği Kazdağları'nın eteklerinde, Çamlıbel'i kendisine yuva bildi" dedi.

Kurtiz'in Çamlıbel'de dostluklar kurduğunu ve bölgenin doğal yaşamıyla bütünleştiğini belirten Başkan Ertaş, sanatçının yaşamında önemli bir yere sahip olan bu toprakların, Edremit'in kültürel hafızasında da özel bir yer edindiğini dile getirdi.

Tuncel Kurtiz, 2013 yılında 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti doğrultusunda Kazdağları eteklerindeki Çamlıbel Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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