Tunca Nehri'nde Su Seviyesi Düşüyor ve Kirlilik Artıyor

Edirne'nin tarım arazilerini sulayan ve hayvanların su ihtiyacını karşılayan Tunca Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ve kirliliğin artması endişe yaratıyor. Nehir yüzeyinde ot öbekleri oluşurken, evsel atıklarla çöplüğe dönmüş durumda. Bölge halkı ve muhtarlık yetkilileri temizlik çağrısı yapıyor.

EDİRNE'nin tarım arazilerini sulayan ve hayvanların su ihtiyacını karşılayan önemli su kaynaklarından, Tunca Nehri'nde su seviyesinin düşmesi endişe yaratıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre geçen ay 11 metreküp/saniye akan su son ölçümde 5 metreküp/saniyeye düştü. Nehrin yüzeyinde ot öbekleri oluşurken; evsel atıklarla da adeta çöplüğe döndü.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından biri olan Karaağaç Mahallesi'ndeki Tunca Nehri'nde DSİ verilerine göre geçen aya göre su seviyesinin yarı yarıya düşmesiyle yüzeyinde ot öbekleri oluşurken, bırakılan evsel atıklarla nehir adeta çöplük haline geldi. Nehir ve çevresindeki kirliliğe tepki gösteren Karaağaç Mahalle Muhtarı Agah Korkan, "Edirne gerçekten serhat şehri aşık olunacak bir şehir. Lütfen yalvarıyorum, doğayı katlediyoruz, tabiatı mahvediyoruz. Yerlere çöp atmayalım. Sorumlu kişilere de yalvarıyorum burası lütfen temizlensin" dedi.

Bölge halkından Teoman Mudrişler, özellikle bölgedeki balıkçıların çöplerini nehre ve kıyısına bıraktığını söyledi. Mudrişler, "Bu manzara rezillik. Başka bir şey demiyorum. Gelen bırakıyor çöpünü, gidiyor. Edirne tarihi şehir. Böyle güzellik varken kirletmenin bir anlamı yok bence. Kimse pisliğini bırakmasın. Bilhassa balıkçılara. En çok pisliği de balıkçılar bırakıyor. Gelecek nesillere böylelikle hiçbir şey bırakamıyoruz" ifadelerini kullandı.