Tunca Nehri'nde DSİ'nin çalışmasıyla su akışı hızlandı

Edirne'de su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında DSİ ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'deki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı su seviyesi azalan ve zaman zaman akışı duran nehirde kum adacıkları oluştu.

Kum adacıkları üzerinde oluşan ot öbekleri ve çöpler, su seviyesi düşen nehrin akışını yavaşlattı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tunca Köprüsü'nün çevresinde çalışma başlattı.

Yataktaki kum adacıkları iş makinesiyle nehrin kıyısına kadar dağıtıldı, ot öbekleri ve çöpler de temizlendi.

Çalışmanın ardından nehirdeki su akışı hızlandı.