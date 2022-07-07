Tunç Soyer'den İzmir Körfezi'ndeki kokuya yönelik açıklama Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'ndeki koku ve kirlilik sorununun çözümü için bilimsel bir yol haritaları bulunduğunu belirterek, yaptıkları müdahaleler için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Soyer, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesince İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekonomisine Katkıları" konulu toplantıda, göreve gelir gelmez öncelikle körfezi temizlemek için uygulanan stratejiyi ve faaliyetleri masaya yatırdıklarını kaydetti.

Körfezin halen kirli olmasının üç ana nedenini belirlediklerini aktaran Soyer, şöyle konuştu:

"Birincisi İzmir'in yağmur suyu ayrıştırma altyapısının çok eksik olması. Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının birleşik sisteme sahip olması. İkincisi, tüm İzmir'in arıtmasını yapması beklenen oldukça eskimiş Büyük Kanal Projesi'ndeki tasarım hataları. Son olarak Çiğli Arıtma Tesisi'nden çıkan suyun körfezin en dar noktalarından birine deşarj ediliyor olması ve iç körfezdeki sığlaşma. Katlanarak büyüyen ve yıllarca ihmal edilmiş bir meseleyi birkaç yılda çözecek sihirli bir değnek hiç kimsenin elinde yok. Tüm imkanları zorlamamıza karşın maalesef yaptığımız müdahaleler için zamana ihtiyacımız var. Bu bardağın boş tarafı. Dolu tarafı ise bugün elimizde körfezin nasıl temizleneceğine dair çok net, bilimsel bir yol haritası var. Bu planı sabırla ve tam bir kararlılıkla uyguluyoruz."

Soyer, bu yol haritasının ilk ayağında kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırmak için çalışmanın sürdüğünü, ikinci ayakta Çiğli Arıtma Tesisi ve çamur döküm sahasının rehabilite edileceğini, son ayakta da bu tesisten çıkan binlerce metreküp tatlı suyun çıkış noktasını orta körfeze taşıyacaklarını bildirdi.

Turist sayısı, salgın öncesini geçecek

Soyer, 2019 yılında İzmir'in 1 milyon ziyaretçi aldığını hatırlatarak, İzmir'de bu tabloyu değiştirmek için çok sayıda adım attıklarını söyledi.

Hedeflerinin 2024 yılında İzmir'i, nitelikli turistin tercih ettiği ve kişi başına düşen turist harcamasının her yıl arttığı bir kent haline getirmek olduğunu aktaran Soyer, "İzmir'e gelen turist sayısını 4 milyona çıkarmak için çalışıyoruz. İki yıl süren pandemi döneminin hemen ardından İzmir turizmi için yaptıklarımızın sonuçlarını almaya başladık. Rakamlar şimdiden gösteriyor ki İzmir, 2022'de pandemi öncesine göre yüzde 30 daha çok turist ağırlayacak." ifadelerini kullandı.

İktisat Kongresi'nin 100. yıl dönümü

Bu yıl İzmir'in kurtuluşunu kutladıklarını, gelecek yıl da İktisat Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Soyer, kutlamaları "barış" temasıyla yapacaklarını dile getirdi.

Soyer, şöyle konuştu:

"Biz 100. yılı, '100 yıl önce düşmanı nasıl denize döktüğün' kutlaması olarak değil 100 yıl kesintisiz sürdürdüğümüz barışın kutlaması olarak yad etmek istiyoruz. Organizasyonumuzun ana fikri barış olacak. 100. yıl etkinliklerinin ardından İzmir'i, barışı sahiplenen bir şehir olarak dünyada tanıtmak için Nobel'den sonra en büyük barış ödülünü sunmayı hedefliyoruz."

EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de toplantıda birer konuşma yaptı.

Öte yandan program sırasında salonda birkaç kez elektrik kesintisi yaşandı.