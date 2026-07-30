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Tuna Nehri'nin su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi üzerine Macaristan nükleer reaktörü geçici olarak kapatıldı

Tuna Nehri'nin su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi üzerine Macaristan nükleer reaktörü geçici olarak kapatıldı
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BUDAPEŞTE, 30 Temmuz (Xinhua) - Macaristan'da uzun süren kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle Tuna Nehri'nin su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi üzerine Paks Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesi geçici olarak kapatıldı.

BUDAPEŞTE, 30 Temmuz (Xinhua) - Macaristan'da uzun süren kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle Tuna Nehri'nin su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi üzerine Paks Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesi geçici olarak kapatıldı.

Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany, çarşamba günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, nehir seviyesinin düşmeye devam etmesi üzerine reaktörün kapatılmasının önceden belirlenmiş işletme güvenliği kuralları uyarınca gerçekleştirildiğini belirtti.

Macaristan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ülkenin başkenti Budapeşte'deki Tuna Nehri'nin su seviyesinin salı günü 31 santimetreye düşerek rekor seviyeye ulaştığını bildirmişti.

Kapatma, toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 megavat olan dört üniteden oluşan tesiste daha önce uygulanan üretim kısıtlamalarının ardından gerçekleşti.

Bakan, kapatmanın beklenmedik bir acil durumdan ziyade, işletme güvenliğini önceliklendiren özenle hazırlanmış bir planın parçası olduğunu söyledi. Santral, soğutma suyu için Tuna Nehri'ne bağlı olduğundan, su sıcaklığına ilişkin çevre düzenlemelerine uymak amacıyla soğutma suyu kullanımının azaltılması gerekiyor.

Kapitany, geçici elektrik açığının yerli yenilenebilir enerji kaynakları ve artan elektrik ithalatıyla telafi edileceğini ekleyerek, Macaristan'ın enerji şebekesinin istikrarlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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