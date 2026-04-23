Tülay Hatimoğulları'ndan Kurtuluş Parkı'nda Açlık Grevindeki Madencilere Ziyaret: "Doruk Maden İşçilerinin Yanındayız"

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Ladin Eylem DEĞER

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesi talebiyle Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın öncülüğünde Kurtuluş Parkı'nda açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. Hatimoğulları, "Doruk Maden işçilerinin direnişinin yanındayız, haklı taleplerinin yanındayız" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kurtuluş Parkı'nda haklarını talep ederek açlık grevlerini sürdüren maden işçilerini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

İşçiler, "Holdinglere el pençe divan, madencilere işkence", "Hakkımız olanı almaya geldik", "Direne direne kazanacağız", "Holdingleri kollama, hakkımı çalma" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı, "Hakkımızı istiyoruz, dilenmiyoruz", "Saati sat, hakkımızı ver" ve "Çocuklarımızın rızkını kimseye vermeyiz" yazılı dövizleri taşıdı.

Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:

"Çocuklarına, evlerine bir sıcak ekmek götürmek için yerin derinliklerinde çalıştıkları halde ücretini alamayan işçiler günlerdir direnişte. Türkiye ve dünya eğer ısınıyorsa, eğer enerji sorununu çözebiliyorsa bu işçi kardeşlerimin sayesindedir. İşçilere, emekçilere Ankara kapılarına geldiklerinde 'Hoş geldiniz, direnişinize destek oluyoruz, sorunlarınızı çözüyoruz, şirketle konuşuyoruz' demesi gereken yetkililer, kolluk kuvvetiyle yaka paça işçi kardeşlerimizi gözaltına aldılar. Bunu kabul etmek mümkün değil. İşçiler sanık değildir. 'Ben açım, ekmeğim için mücadele ediyorum, maaşımı istiyorum' diyen işçilere suçlu muamelesi yaparak gözaltına almak, adaletsizliğin ta kendisidir."

"Siz değerli işçi kardeşlerimizin yanındayız, hem de sonuna kadar"

Bugün bu iktidar, bu gözaltılarla şunu göstermiştir: İşçinin, emekçinin, yoksulun yanında değildir bu iktidar. Bu iktidar, sermaye gruplarının, bir avuç sermaye grubunun yanında ve onların hakkını koruyor. Bakın, biraz önce değerli sendika başkanımız ifade etti. Bugün bu çocukların 23 Nisan kutlamalarında olması gerekirken, annelerinin, babalarının yanındalar. Aileleriyle birlikte bugün burada direnişin bir parçası oluyorlar. Nasıl oluyorlar? Ekmek hakkı için, gelecekleri için, okul hakları için, beslenme hakları için bugün bu çocuklar burada. ve bizler bir kez daha DEM Parti olarak diyoruz ki; alanlarda, meydanlarda siz değerli işçi kardeşlerimizin yanındayız, hem de sonuna kadar. Ne yapmak lazımsa beraber, sonuna kadar yapacağız ve beraber direneceğiz.

Parlamentoda milletvekili arkadaşlarımız yine bu sorunların sesi, soluğu oluyor, olmaya devam edecek. ve buradan sizler de aynı zamanda parlamentoda ifade edilmesini istediğiniz ne konu varsa, vekil arkadaşlarımız zaten düzenli olarak buradalar. Eyleminizin başından beri Ankara'da sizlerin yanındalar onlara da iletebileceğinizi ifade etmek isterim. Doruk Maden işçilerinin direnişinin yanındayız, haklı taleplerinin yanındayız. Bu taleplerin hayata geçmesi için ve bu direnişin zaferle sonuçlanması için bizler de sizlerle olan dayanışmamızı ve ortak mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

