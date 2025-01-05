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DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı görüşmeleri için tehdit gibi sözler sarf etti. Hatimoğulları, "Ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır" dedi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Diyarbakır'da halkla buluşma programı gerçekleştirildi. Programa Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları katıldı.

DEM PARTİLİ HATİMOĞULLARI'NDAN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Hatimoğulları, İmralı'da yapılan görüşmelere değindi. Tehdit gibi sözler sarf eden Hatimoğulları, PKK elebaşı Öcalan serbest bırakılmazsa her yerin Gazze gibi olacağını iddia etti.

"İMRALI KAPILARI AÇILMAZSA HER YER GAZZE GİBİ OLACAK"

Hatimoğulları şunları söyledi: "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan'ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir. Bir noktanın daha altını çizeceğim. Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz.

"REHAVETE KAPILMAYALIM"

Ama rehavete kapılmayalım. 'Nasılsa işler hal oluyor barış oluyor' deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmemeliyiz. Bugün İmralı kapıları açıldıysa siz değerli halkımızın verdiği mücadele sayesindedir. Bu görüşmelerin bir barış sürecine evrilebilmesinin yolu siz değerli halkımızın demokratik zeminde eylemlerini, etkinliklerini, sözünü, fikrini ve duygusunu alanlarda meydanlarda en örgütlü şekilde en üst seviyeye taşıyarak bunun önünü açabiliriz.

Bu bir süreç olacaksa, bir barış süreci inşa olacaksa bu barış sürecinin Kürt halkının kazanımları lehine neticelenebilmesi için siz değerli halkımızın mevcut olan mücadelesini katlayarak büyütmesi ve geliştirmesi gerekiyor. O nedenle asla rehavete kapılmadan sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında devrimci hareketlerle, sosyalistlerle, demokratlarla, aydınlarla, yazarlarla yani ezcümle 'Bu topraklar kana doydu artık yeter, barış istiyoruz' diyen her kesimle çalışmalarımızı sürdürmeye ve bu sesi büyütmeye hep beraber devam edeceğiz. Sizler bunu yaparsanız bütün halklar adına hep birlikte kazanabiliriz."

DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (64)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

yaaa yüz verirseniz böyle olur. vatan hainlerini aslan ettiniz.

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Haber Yorumlarıdeniz li:

bekliyoruz.iyi olur.iyi bi temizlik yaparız bu sefer artık

Yorum Beğen262
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

Al işte size bir tehdit daha yaw bunlardan dost olamzzzz

Yorum Beğen239
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıayla kulak:

böyle terbiyesiz insanları konuşturuyoruz şehitlerimizin kemikleri sızlıyor vah ki gidene ??

Yorum Beğen171
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıEnsar Erz:

Sinek vızıltısı...

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Al sana umut hakkı, al sana mecliste konuşma Devlet Bahçeli !!!

Yorum Beğen119
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Haber YorumlarıSefa Altun:

HADİ BAKALİM,AK VE MHP NE DİYECEK BU İŞE....

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMGk:

Amerika - İSRAİL - İngiltere teşkilatı adım adım kapımıza gelirken Müslüman katliamı yaparken ırk savaşına son vermeliyiz

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıHalil null:

Bunlara bu cümleleri kullandıran devlet nerede. Neden hemen sarı torbaya koymuyor lar bu kansizlari.

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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Devlet aklına sesleniyorsan parayı basacaksın Türkiye'de bütün kurumlar olduğu gibi bütün işler Atatürk resmi ile ya da dolarla oluyor biliyorsun

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme7
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