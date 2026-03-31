Tülay Hatimoğulları: "İmralı'da Bir Konut Yapıldığı Bilgisi Var ve Bu Konuta Henüz Sayın Öcalan Taşınmış Değil"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'deki Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatimoğulları, sürecin ilerleyişini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "Gerçekten bu sürecin hızlanma ve devam etmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin dün vermiş olduğu röportajında, sürecin hızlanması konusundaki vurgusunu yineledi. Bu özellikle biraz önce de konuşmamızda ifade ettiğimiz gibi İran'daki gelişmeler, bölgesel gelişmeler, Türkiye halklarının beklentisi, Türkiye'de Kürt halkının beklentisi, yürütülen bütün bu müzakere sürecinin hızla bir sonuca kavuşması gerekiyor. Süreç enfekte olmamalıdır. Sizler de takdir edersiniz ki gerek Türkiye içinden gerekse uluslararası güçler tarafından bu süreci tersine çevirmek ve enfekte etmek için kimi provokatif yaklaşımlar olabilir. Bu yaklaşımları boşa düşürmenin yolu da bu sürecin hızlanması. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin dün yapmış olduğu açıklama süreci daha doğru tanımlayan bir açıklamadır" yanıtını verdi.

"Yasal süreç, günler değil saatler içerisinde hızlandırılarak hayata geçirilmeli"

"Bundan sonraki aşamada artık bu rol daha çok AK Parti Grubu'nda mı olacak? Yoksa yine Meclis Başkanı öncülük mü edecek? Esas onlar için nasıl bir yol haritası olacak?" sorusunu Hatimoğulları, şöyle cevapladı:"

"Şüphesiz Meclis Başkanı'nın da bir etki alanı bu anlamıyla devam ediyor görevi itibariyle de. Fakat şu andaki aşamada artık komisyonun ihtisas komisyonunun bir taslak üzerine çalışması ve Genel Kurul'a sunulmak üzere bir taslak çalışmasının bitmesi gerekiyor. Bu yasa, bu çerçeve, yasanın son derece kapsayıcı geniş bir yasa olması ve sürecin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak bir yasa olmasını da önemli buluyoruz. Şu anda top artık parlamentonun sahasındadır diyebiliriz. Bize göre zaten çok gecikilmiştir. Nisan ayında gelmesi gerekir. Daha önce hükümet temsilcilerinin yapmış olduğu açıklama, bu yasanın bayramdan hemen sonra geleceği şeklindeydi ama hala taslağını görebilmiş değiliz. Hala komisyona gelen bir taslak yok. Dolayısıyla bu yasanın bir an önce gelmesi lazım. Hatta biz bu yasa saatlere kurulmalı diye ifade ettik. Hakikaten bu yasa artık saatlere kurulmalı. Günler değil artık saatler içerisinde, hızlandırılarak hayata geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz."

"İmralı'da bir konut yapıldığı bilgisi var ve bu konuta henüz Sayın Öcalan taşınmış değil"

Hatimoğulları, sürecin ikinci aşamasında AK Parti Grubu veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir temasın olup olmadığı sorusu üzerine, "Bu konuda da tabii AKP iktidarıyla ve devletle zaten bir müzakere süreci yürüyor. Bu müzakereleri biz sürdürüyoruz fakat burada bu zamana yayma hali toplumda bir hoşnutsuzluk yaratmış durumda. Bizde de bir hoşnutsuzluk yaratmış durumdadır. Dolayısıyla bu bekleme halinin aşılması için de biz de gerekli müzakereleri zaten yürütüyoruz" dedi.

İmralı Adası'na konut yapıldığına ilişkin iddialar da sorulan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"İmralı'da bir konut yapıldığı bilgisi var ve bu konuta henüz Sayın Öcalan taşınmış değil. Bir konuttan bir konuta taşınmak mıdır mesele? Buradaki esas meselenin altını şöyle net olarak çizmek gerekiyor. Buradaki mesele bu statünün, görüşmeci statüsünün ve baş müzakereci statüsünün tanımlanması. Sayın Öcalan bu müzakereleri yürütüyor. Bu herkesin malumu. Bu müzakerelerin yürütüldüğünün bir resmi forma kavuşması, bir hukuki forma kavuşması asıl olan. İkincisi ise Sayın Öcalan Türkiye'deki bütün aydın, yazar, gazeteci, akademisyen, siyasetçi, bilim insanı, birçok kesimle görüşmek istiyor. Dolayısıyla bu görüşmelerin sağlanabilmesi, bu diyalog yolunun açılabilmesi ve bunun hem siyasi hem teknik olarak kolaylığının sağlanması önemli bir aşama. Bizim de tam da hani statü tanımlanmalı derken kastettiğimiz bu iki ana şeydir diye özetleyebilirim."

Kaynak: ANKA