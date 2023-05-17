TÜİK: Türkiye nüfusunun yüzde 15,2'sini gençler oluşturdu
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de Türkiye nüfusunun yüzde 15,2'sini gençlerin oluşturduğunu, genç nüfusun yüzde 51,2'sinin erkek, yüzde 48,8'inin kadın olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de Türkiye nüfusunun yüzde 15,2'sini gençlerin oluşturduğunu, genç nüfusun yüzde 51,2'sinin erkek, yüzde 48,8'inin kadın olduğunu açıkladı.
TÜİK, 2022 yılına ilişkin gençlik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişiyken; 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek, yüzde 48,8'ini kadın nüfus oluşturdu. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 22 ile Hakkari, yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt oldu. En düşük olduğu iller ise yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir, yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre; genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.TÜRKİYE AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 2022 yılında genç nüfus ortalaması, yüzde 10,5 ile Türkiye'deki genç nüfus oranının altında kaldı. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkeler, yüzde 12,8 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olurken; en düşük genç nüfus oranına sahip ülkeler yüzde 9,1 ile Bulgaristan, yüzde 9,3 ile Çekya, yüzde 9,4 ile Slovenya ve Letonya oldu.2022 yılında genç nüfusun yüzde 29,7'si 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,1'i 18-19 yaş grubunda, yüzde 30,2'si 20-22 ve yüzde 21,'i ise 23-24 yaş grubunda yer aldı. Genç erkek nüfusun yüzde 96,3'ü hiç evlenmemiş, yüzde 3,6'sı evli, yüzde 0,1'i boşanmış kişilerden oluşurken; genç kadın nüfusun yüzde 85,8'i hiç evlenmemiş, yüzde 13,7'si evli, yüzde 0,4'ü ise boşanmış.Gençlerde iş gücüne katılma oranı yüzde 43,8, işsizlik oranı yüzde 19,4, istihdam oranı 35,3 olurken; ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2022'de 24,2 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 32,3, erkeklerde yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.MUTLU HİSSEDENLERİN ORANI YÜZDE 47,9Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissedenlerin oranı yüzde 47,9, kendini orta seviyede mutlu hissedenlerin oranı yüzde 36,4, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise yüzde 15,7 oldu. Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 43,8 ile sağlık ilk sırada yer alırken; diğer değerler yüzde 23,4 ile başarı, yüzde 15,5 ile sevgi oldu.