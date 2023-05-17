TÜİK: Türkiye nüfusunun yüzde 15,2'sini gençler oluşturdu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de Türkiye nüfusunun yüzde 15,2'sini gençlerin oluşturduğunu, genç nüfusun yüzde 51,2'sinin erkek, yüzde 48,8'inin kadın olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin gençlik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişiyken; 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek, yüzde 48,8'ini kadın nüfus oluşturdu. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 22 ile Hakkari, yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt oldu. En düşük olduğu iller ise yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir, yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre; genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.