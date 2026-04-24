Tüik: "Güven Endeksi Hizmet Sektöründe Yüzde 3,1 Azaldı"
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verisine göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 3,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,8 azaldı; inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı.
TÜİK nisan ayına ilişkin "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri" verisini açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3,1 oranında azalarak 109,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,8 oranında azalarak 111,6 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 83,6 değerinde gerçekleşti.