Adana'da TÜGVA üyeleri, Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine katılmak için yola çıktı

Güncelleme:
Adana'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Filistin'deki katliama dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da düzenlenecek eyleme katılmak için yola çıktı. Bağımsız milletvekili Ahmet Zenbilci, katılımcıları kutlayarak, insanlığın önemli bir dayanışma örneği sergilediğini vurguladı.

Adana'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak amacıyla otobüslerle yola çıktı.

TÜGVA üyeleri, eylemin yapılacağı İstanbul'a gitmek için İl Temsilciliğinin önünde bir araya geldi.

Katılımcılarla buluşan bağımsız Adana milletvekili Ahmet Zenbilci, konuşmasında, insanlığın tükendiği yerde hiç bir şekilde ırk, dil, din ve renk şartı koşmaksızın bu zulme karşı direnebilmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

TÜGVA ekibini ve katılımcıları gösterdikleri duruş için kutlayan Zenbilci, "Hayırla gidin hayırla gelin. Safınızı belli ettiniz, yolunuz açık olsun." dedi.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Cihat Unsal da yaptıklarının sadece bir yolculuk olmadığını belirterek, "Kimliklerimizi bir yana bırakarak, vicdanımızla, sadece insanlığımızla yola çıkıyoruz. Filistin'i unutmayacağız unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra TÜGVA üyeleri eylemin yapılacağı İstanbul'a gitmek için 20 otobüsle yola çıktı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
