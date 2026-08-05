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Ferhat ile Mecnun’u aratmadı! Mauro Icardi aşkını duvara kazıdı

Ferhat ile Mecnun’u aratmadı! Mauro Icardi aşkını duvara kazıdı
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Eski Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez’e olan aşkını gösteren dikkat çekici bir jest yaptı. Yıldız futbolcunun evinin duvarına astığı dev portre büyük ilgi gördü.

Galatasaray’da forma giydiği dönemde taraftarların sevgisini kazanan Mauro Icardi, bu kez özel hayatıyla dikkat çekti.

Wanda Nara ile olaylı ayrılığının ardından oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile yeni bir aşka başlayan Arjantinli futbolcu, sevgilisine yaptığı romantik jestle adından söz ettirdi.

Icardi, China Suárez ile birlikte çekildiği fotoğrafı dev bir sanat eserine dönüştürerek evinin duvarına astı. Mozaik dokulu büyük portreyi evinin en dikkat çeken bölümüne yerleştiren yıldız futbolcu, bu hamlesiyle aşkını adeta ölümsüzleştirdi.

Daha önce ayrılık ve kriz iddialarıyla gündeme gelen çift, yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerinin devam ettiğini göstermişti. Icardi’nin sevgilisine yaptığı bu özel jest, romantik bir aşk göstergesi olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com
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