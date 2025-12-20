Sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hasan Kaçan, TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kültür Sanat Koordinatörlüğünce düzenlenen "Kültür Sanat Okulu"nun bu haftaki konukları, AK Parti Manisa Milletvekili, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ile karikatürist, senarist ve oyuncu Hasan Kaçan oldu.

Vakfın Eyüp'te bulunan merkezinde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörü Zehra Çağırıcı, "Kültür Sanat Okulu'nda çağın münevverleriyle bir araya geliyoruz. Düzenlenen programla medeniyetimizi inşa etmek, iyiliği ve güzelliğinin ufkunu büyütmek istiyoruz. Burada kıymetli isimleri misafir etmek bizim için çok değerli. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yenişehirlioğlu, hayatta önemli olan amacın, güzelliği çoğaltmak olduğunu belirterek, "Hepimiz bir yapbozun parçaları gibiyiz. Herkes önemli bir parçayı temsil ediyor. Ancak bu yapbozun her parçası bir araya gelebilirse, o güzel tablo tamamlanabiliyor. Bu noktada önemli olan kökene inebilmektir. Köken ise doğum ve ölümde saklıdır." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, doğum ve ölümün insanın iki önemli vakti olduğuna işaret ederek, "Doğarken ana rahminde suyun içindeyiz. Sonra bir yürüyüş başlıyor. Günün sonunda ise başka bir rahme, toprağın rahmine geri dönüyoruz. Bu iki nokta arasındaki seyahate 'ömür' diyoruz. Ömür, göz açıp kapayıncaya kadardır. Burada kıymetli olan ise insanın bu hayatta nasıl yol aldığıdır." ifadesini kullandı.

Peygamberlerin bu yolda bir "kılavuz" olarak insanlığa gönderildiğine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Hz. Peygamber çok kötü bir şehirde yaşıyordu. Tefekkür etmek için bu berbat şehirden uzaklaşmaya başladı. Böyle günlerden birinde ise ona vahiy geldi. Gelen vahiy 'Oku' diyordu. Bu bir metin okumaktan ziyade, 'Kendini ve evreni oku' demekti. Cebrail, karanlıkta olan insan için bir fener olarak gelmişti. Fener, kaybolduğumuz yollarda bizi doğruya iletmek için Cenabıhak tarafından gönderilmişti. Onun temel amacı, önce Hz. Peygamber'e, sonra da bize selametli bir hayat sürmemizi sağlamaktı."

Bahadır Yenişehirlioğlu, Kültür Sanat Okulu'nun bu yılki teması "İz ve Yansıma"ya dair de "Biz de bu zor yolda kendimizdeki izlerden güzel yansımalar ortaya koymalıyız. Bizden yansıyanlar güzel olursa kurtuluşa erenler bizler olacağız. Burada kendi filmimizi seyrediyoruz. Bizim medeniyetimiz imha değil, ihya etmek için vardır. Yapacağımız bütün kültür ve sanat faaliyetlerine bu gözle bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu toplumun mayasına ve kültürüne uzak hikayeler üretiyoruz"

Hasan Kaçan da kültür ve sanatın "yerli" unsurlarla şekillenmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin bugün en büyük sorunlarından birinin bu eksiklik olduğunu söyledi.

Medeniyet ve kültürün evrensel bir anlama sahip olmadığını dile getiren Kaçan, "Çocuklarımız artık hayata bizim kültürümüzün ninnisiyle değil, yabancı bir medeniyetin şarkısıyla başlıyor. Bunun üzerinde fazlasıyla düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Kaçan, sanat ve kültür alanında yapılacak çalışmaların içeriklerinin önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bizlere yıllarca sanatın beyhudeliğinden bahsettiler. Oysa sen bu alanı doldurmazsan orada başkaları yer alır. Siz de o başkalarının sanatını oynamak zorunda kalıyorsunuz. 'Sözde sanat eserleri' de böyle böyle hayatımızı yönlendiriyor. Türkiye'de özellikle 1940'lı yıllardan 2010'lara kadar devam eden bir telifsiz eser bombardımanı vardı. Batılılar kendi kültürünü beleşe bize aktardı. Bu yapılan kültür aktarımını iyi anlamamız gerekiyor. Bu toplumun mayasına ve kültürüne uzak hikayeler üretiyoruz. Müslüman mahallesinde birtakım soslarla yenemez ve satılamaz denilen salyangozu bize yedirmiş oluyorlar. Kültür ve sanat o kadar önemlidir ki bununla nesiller yetişir. Kuşağımız, Marshall yardımlarıyla, bize ulaşan 70 senelik konservelerle büyüdü. Bütün bunları bir şikayet olarak değil, tespit olarak aktarıyorum."

Medeniyetlerin aslında kültür ve sanatla ortaya çıkarak büyüdüğünü söyleyen Hasan Kaçan, "Bizler haydut ve hırsızların medeniyetinin değerleriyle yaşamak zorunda değiliz. Gazze'de yaşananlardan sonra bunu artık bütün dünya görmüş oldu. Ne yazık ki kendi medeniyetimizden haberimiz yok. Kültür ve sanat, bir endüstri olarak ortaya çıkar. O endüstrinin ardında ise büyük bir ekonomi, büyük bir operasyon vardır. Bizim kültür, medeniyet ve sanata bakarken, ürünlerin bu kodlarla üretildiğini unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Yoğun ilginin olduğu program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.