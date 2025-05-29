TÜGVA Batman İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Batman Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan, TÜGVA'nın 12 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biri olma iddiasında olduklarını söyledi.

Amaçlarının gençliğe dokunmak olduğunu dile getiren Taylan, "Bugün burada sadece bir genel kurul gerçekleştirmiyor, yeniden tazelenmeye, yeniden dirilişe ve yeniden bir uyanışa vesile olmaya çalışıyoruz." dedi.

TÜGVA Batman İl Temsilciliğinin bugüne kadar 15 bine yakın gence ulaştığını belirten Taylan, "İlkokullardan üniversitelere kadar birçok alanda 60 farklı etkinlikle gençlerle buluştuk. Kitap okuma yarışmalarından ihtisas akademi programlarına kadar birçok faaliyeti başarıyla yürüttük. Gençlerin fikirlerinin ve projelerinin yarıştığı, silah değil kalem tuttukları bir gelecek için gayret göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Temsilcisi Mehmet Onutçu da TÜGVA'nın gençlik anlayışına dikkati çekerek, "Bu sadece bir genel kurul değil, bin yıllık bir medeniyette nöbet devridir. Bizler bu ruhla mayalanmış bir medeniyetin izini taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gençliğe yönelik yaptıkları eğitim ve gelişim faaliyetlerine değinen Onutçu, şunları söyledi:

"Yaz okullarında binlerce ortaokul öğrencimizle kurslarda bir araya geldik. Kur'an-ı Kerim öğrettik, güzel ahlakı alışkanlık haline getirmeye çalıştık. Sportif faaliyetler, yüzme kursları ve bilgi yarışmalarıyla gençlerimizi hem eğlendirdik hem geliştirdik. Yazılım, kodlama ve bilgisayar eğitimleriyle de geleceğin bilim insanlarını yetiştirme gayretindeyiz."

Onutçu, hedeflerinin sadece etkinlik düzenlemek değil, gençleri bilimsel donanımlarla geleceğe hazırlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Genel Kurul'da Mehmet Onutçu, yeniden TÜGVA Batman İl Temsilcisi seçildi.

Programa, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile TÜGVA üyeleri katıldı.