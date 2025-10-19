Haberler

KKTC'de Erhürman Cumhurbaşkanı Seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.

KKTC Yüksek Seçim Kurulunun resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazandığını ilan ettiği Erhürman, başkent Lefkoşa'daki bir parkta vatandaşlara seslendi.

Erhürman, "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz." ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.

Zafer sarhoşluğuna kapılmayacaklarını belirten Erhürman, "Çocuklarımız için yapılması gereken çok önemli işler var." dedi.

Erhürman, kendisine oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağını dile getirerek, ülkedeki sorunların ortadan kalkması için günde 24 saat çalışacağını söyledi.

"Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem." ifadesine yer veren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.

Erhürman, konuşmasının ardından halkla selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
