TEKNOFEST 2026'da TÜBİTAK 16 Yeni Yarışma Düzenliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK, geleceğin kritik teknolojilerine odaklanan 16 yarışma düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre TEKNOFEST bünyesindeki yarışma maratonu tüm hızıyla sürerken; Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nın çevrim içi değerlendirme süreçleri başarıyla tamamlandı.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR ŞANLIURFA'DA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Kocaeli'de Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Kuantum Teknolojileri Yarışması, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Geliştirme Yarışması finalleriyle devam eden yarışma maratonu; Malatya'da Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması, Ankara'da Dikey İnişli Roket Yarışması, Diyarbakır'da Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Çip Tasarım Yarışmas, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması-İlkokul Seviyesi, Şanlıurfa'da ise Blokzincir Yarışması finalleriyle sürecek. Dereceye giren tüm takımlar ödüllerine 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te kavuşacak.

ŞEHİR ŞEHİR FİNAL TAKVİMİ

TÜBİTAK öncülüğünde düzenlenen teknoloji ve bilim yarışmaları 2026 yılında tarihi bir katılıma imza attı. İlkokul seviyesinden akademisyenlere kadar her yaştan gencin yenilikçi projeleriyle katıldığı organizasyonlarda, final heyecanı Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. Yarışmalar kapsamında binlerce yetenekli genç, geliştirdikleri yerli ve milli projelerle 5 farklı ilde kurulan final sahalarında yarışıyor. 1201 başvuru ile kendi rekorunu kıran Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması 23-26 Ağustos'ta Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Kuantum Teknolojileri Yarışması Donanım Kategorisi finalleri 26-28 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde, Yazılım Kategorisi finalleri ise 28-30 Ağustos'ta Bilişim Vadisi'nde düzenleniyor. 315 başvuru alan Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları finalleri 31 Ağustos-6 Eylül'de, 455 başvuruya ulaşan Hyperloop Geliştirme Yarışması finalleri ise 1-6 Eylül tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. 880 başvuru alan Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ve 6 bin 463 başvuru ile tarihi rekor kıran Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması finalleri 8-13 Eylül'de Malatya Tulga Havalimanı'nda gökyüzünü renklendirecek. Uzay teknolojilerine yön veren ve 333 başvuru alan Dikey İnişli Roket Yarışması, 14-18 Eylül tarihlerinde TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde sahne alacak. 2 bin 918 başvuru alan Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, 849 başvuru alan Çip Tasarım Yarışması, 6 bin 809 başvuru alan Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması ve 114 bin 597 başvuru ile rekor kıran İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması-İlkokul Seviyesi finalleri 18-20 Eylül tarihlerinde Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. 17 bin 395 başvuruya ulaşan Blokzincir Yarışması finali 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek.

BÜYÜK ÖDÜL TÖRENİ ŞANLIURFA'DA

4 bin 969 başvuru alan Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, 1499 başvuru alan 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, 660 başvuru alan 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve 1437 başvuru alan 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması kategorilerindeki değerlendirme süreçleri çevrim içi ortamda başarıyla tamamlandı. Tüm kategorilerin şampiyonları, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek büyük TEKNOFEST ödül töreninde kupalarına kavuşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı