Haberler

SOM-J, canlı harp başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, füzenin Türkiye'nin caydırıcılığını artıracağını vurguladı.

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından milli imkanlarla geliştirilen seyir füzesi SOM-J, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından SOMJ füzesinin kabiliyetlerini gösteren videoyu paylaştı. SOM-J'nin stratejik sahada Türkiye'nin caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağını vurgulayan Kacır, "TÜBİTAK SAGE imzalı milli seyir füzemiz SOMJ, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz; yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak" dedi.

'ENTEGRASYON SÜREÇLERİ SÜRÜYOR'

Bakan Kacır, SOM-J'nin KAAN ve KIZILELMA platformlarına entegrasyon sürecinin de tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Füzenin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Kacır, SOM-J'nin düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, atış sonrası kontrol ve ağ destekli harekat yetenekleriyle öne çıktığını belirtti. Bakan Kacır, füzenin kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık, otomatik hedef algılama ve zırh delici harp başlığına sahip olduğunu; kara hedeflerinin yanı sıra sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkin şekilde kullanılabildiğini ifade etti. Kacır açıklamasında ayrıca, "Bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı, gece gündüz gayret gösteren mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

