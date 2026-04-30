TÜBİTAK proje ödülleri sahiplerini buldu

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 57'nci Lise Öğrencileri ve 20'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen ödül törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve öğrenciler katıldı. Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; gençlerin özgürce hayal kurabilecekleri, özgüvenle adım atabilecekleri ve fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir iklim oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını gençlerimize sonuna kadar açıyoruz. 81 ilimizde kurduğumuz DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile evlatlarımızı erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanıştırıyor, onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınlarıyla her yaştan okuru bilimle buluşturuyoruz. Bilim söyleşileri ve bilim fuarları sayesinde bilimi toplumun tüm kesimleri için erişilebilir kılıyoruz. Bilim merkezlerimizle merak eden, sorgulayan, üreten bir toplumun temellerini atıyoruz. Bilim Olimpiyatları ile gençlerimizin bilimsel yetkinliklerini geliştirmelerine destek oluyor, onları dünya sahnesine çıkarıyoruz. TÜBİTAK Proje Yarışmalarıyla da gençlerimiz bilimsel düşünme becerisi kazanıyor, problem çözme yetkinliklerini geliştiriyor, takım çalışmasını tecrübe ediyor ve en önemlisi, 'Ben de yapabilirim, biz de yapabiliriz' öz güvenini erken yaşta kuşanıyor" dedi.

'HER BİR GENCİMİZ GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNİN TAŞIYICISIDIR'

Bu yıl yarışmalara ortaokul kategorisinde 30 bin 960 öğrencinin 19 bin 437 proje, lise kategorisinde ise 52 bin 96 öğrencinin 29 bin 739 proje ile başvurduğunu kaydeden Bakar Kacır, "Bu tablo; gençlerimizin 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve Türkiye Yüzyılı'nı bilimle inşa etme vizyonumuza ne denli kuvvetle sarıldığını, bu ideali ne kadar içselleştirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Bugün de burada, bölge aşamasını başarıyla geçerek finale kalan 396 projenin sahibi 882 öğrencimizle birlikteyiz. Final yarışması kapsamında yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda her alanda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü vereceğiz. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda toplam 108 projeye; Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise toplam 90 projeye ödül takdim edeceğiz. Ödül alsın ya da almasın; araştıran, üreten, hayallerini projeye dönüştüren tüm kardeşlerimiz, bizim gönlümüzde çok ama çok kıymetlidir. Bu salonda bulunan her bir gencimiz; bilgiyle donanmış, umutla parlayan birer inci misali, yarınlarımızın teminatı ve büyük, güçlü Türkiye idealinin taşıyıcısıdır" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ SAYISINI 100'E ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Kacır, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için tüm imkanları ile yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Ulusal ve Uluslararası Yarışma Katılım Desteğiyle, takım olarak geliştirdiğiniz projeleri ulusal ve uluslararası yarışmalara taşımanıza; tecrübe kazanmanıza imkan tanıyoruz. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç araştırmacılarımızın Ar-Ge ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağlıyoruz. Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile ön lisans ve lisans öğrencilerimizin proje hazırlama kültürlerini geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar sayılarını 100'e çıkaracağımız Milli Teknoloji Atölyeleriyle; gençlerimizin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürdüğü, takım ruhuyla üretim yaptığı ve yenilikçi projeler geliştirdiği fiziki altyapıyı üniversitelerimizde, bilim merkezlerinde tesis ediyoruz. Üniversitelerdeki teknoloji kulüplerini tek çatı altında toplayan Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı'yla gençlerimizin birlikte üretmelerini ve disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmelerini destekliyoruz. Sizlerin sadece araştıran ve geliştiren bireyler değil, aynı zamanda bu fikirleri katma değere dönüştüren birer girişimci olmanızı gönülden arzu ediyoruz. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı, sizlerin daha üniversite sıralarındayken girişimcilik ekosistemiyle tanışmanıza, yenilikçi iş fikirlerinizi olgunlaştırmanıza ve teknoloji tabanlı girişimlere dönüştürmenize imkan sağlıyor. Bu programla gençlerimize yalnızca finansal destek sunmuyor; aynı zamanda eğitim, mentörlük, iş modeli geliştirme ve ticarileşme süreçlerinde de yol arkadaşlığı yapıyoruz" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Biyoloji, teknolojik tasarım, matematik, değerler eğitimi, fizik, coğrafya, psikoloji, tarih, Türkçe, yazılım, sosyoloji ve kimya alanında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Bakan Kacır, Bakan Yardımcısı Macit ve TÜBİTAK Başkanı Aydın'ın elinden aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı